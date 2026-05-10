В России утвердили концепцию исторического просвещения для детсадов, школ и вузов

Афиша Daily
Фото: Ярослав Чингаев /Агентство «Москва»

Минпросвещения России утвердило концепцию исторического просвещения в образовательных организациях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Документ уже направили в регионы. Он рассчитан на пять лет и должен определить, как в детских садах, школах, колледжах и вузах будут формировать «общероссийскую гражданскую идентичность» у детей и студентов.

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, отдельный акцент в концепции сделан на обучении школьников критической оценке информации, работе с источниками и «противодействию фальсификации истории».

Среди ключевых направлений — повышение квалификации педагогов, подготовка методических материалов, развитие исторических кружков и клубов. Планируется также проводить конференции, конкурсы, олимпиады, исторические уроки, квесты, проектные и исследовательские мероприятия.

Для учащихся будут организовывать события, посвященные Великой Отечественной войне, памяти защитников России и участников боевых действий на территории Украины. В 2027 году также планируется создать информационную платформу по историческому просвещению.

К реализации концепции хотят привлекать Российское военно-историческое общество, общество «Знание» и другие организации.

