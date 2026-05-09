Кэти Перри, Future и Anitta выступят на открытии ЧМ-2026 в США

Организаторы чемпионата мира по футболу 2026 года объявили артистов, которые выступят на церемонии открытия турнира в США. Хедлайнерами шоу в Калифорнии станут Кэти Перри, Future, Anitta, Lisa, Rema и Tyla.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Это будет первый в истории турнир, который принимают сразу несколько государств.
Американская церемония открытия состоится 12 июня на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде перед матчем сборной США против Парагвая. Параллельно свои церемонии открытия проведут Канада и Мексика. В Торонто на сцену выйдут Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Michael Bublé и другие артисты перед игрой Канады и Боснии и Герцеговины.
В Мехико шоу пройдет 11 июня на стадионе Azteca Stadium перед матчем Мексики и ЮАР. Среди заявленных артистов — J Balvin, Tyla, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Alejandro Fernández, Belinda и Danny Ocean.