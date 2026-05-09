Брат Эпштейна назвал подделкой предсмертную записку финансиста

Фото: Anadolu/Getty Images

Брат Джеффри Эпштейна Марк назвал подделкой предсмертную записку его брата. Ее обнародовали в суде на этой неделе, сообщает Independent.

«Я знал Джеффа всю жизнь. Если бы он собирался покончить с собой, если бы он собирался написать предсмертную записку, он написал бы ее кому-то, а не просто общее заявление с прощанием. Я в это не верю», — сказал Марк Эпштейн.

Согласно материалам дела, записку обнаружил бывший сокамерник Эпштейна Николас Тартальоне в июле 2019 года. Это случилось после попытки самоубийства финансиста. Тогда он выжил, но через несколько недель его обнаружили мертвым в камере.

Ранее Минюст США рассекретил более 3,5 млн страниц документов по делу Эпштейна. В файлах упоминаются более 300 известных лиц. Среди них Дональд Трамп, Барак и Мишель Обама, Билл и Хиллари Клинтон, основатель Microsoft Билл Гейтс, принц Гарри, Илон Маск, Марк Цукерберг, Камала Харрис, Бейонсе, Брюс Спрингстин, а также покойный папа Иоанн Павел II, Вуди Аллен, Билл Косби и многие другие.

Финансиста Джеффри Эпштейна обвинили в организации проституции и осудили за изнасилование несовершеннолетней в 2006 году. В 2019 году он был задержан повторно за организацию торговли девушками и подростками, во время рассмотрения дела его нашли мертвым в тюремной камере.

