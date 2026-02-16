Минюст США опубликовал 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна

В Минюсте подчеркнули, что простое упоминание в документах не означает причастности к преступлениям Эпштейна или даже личного знакомства с ним. Некоторые фигуранты имели обширную переписку с Эпштейном или его сообщницей Гислейн Максвелл, другие же упоминались в документах, не связанных напрямую с делом, например в пресс-релизах.