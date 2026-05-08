Джейн Фонда сыграет сестру Джона Кеннеди в политическом триллере «Прекращение огня»

Обладательница «Оскара» Джейн Фонда присоединилась к актерскому составу политического триллера «Ceasefire» («Прекращение огня»). Об этом сообщил Deadline.
Действие фильма развернется в Северной Ирландии. В картине Фонда исполнит роль посла Джин Кеннеди Смит — представительницы Билла Клинтона в Дублине и сестры Джона, Роберта и Теда Кеннеди.
Роли в проекте сыграют также Крис О'Дауд, Киаран Хайндс, Джон Си Райлли и Том Холландер. О'Дауд предстанет в образе журналиста Найла О'Дауда, Хайндс — активиста Билла Флинна, Райлли — конгрессмена Брюса Моррисона.
Режиссером и сценаристом ленты выступит обладатель «Оскара» Терри Джордж («Отель „Руанда“»). Съемки запланированы на конец 2026 года, они пройдут в Ирландии. Дистрибуцией фильма займется Bankside Films.
Фильм основан на реальной истории Найла О’Дауда — основателя газеты Irish Voice. Он рискнул всем, чтобы наладить секретный канал связи между Ирландской республиканской армией (ИРА) и администрацией Клинтона.
На фоне взрывов, политических предательств и всеобщего недоверия он поставил на кон собственную жизнь, чтобы добиться перемирия между врагами. О'Дауд сыграл закулисную роль в заключении мирного соглашения в Северной Ирландии.
«„Прекращение огня“ — о хрупкой, опасной, зачастую невидимой работе, необходимой для прекращения конфликта. Это история о вере в то, что диалог может восторжествовать над насилием. Драматичная, трогательная и жизненно важная история — для меня большая честь ее рассказать», — подчеркнул Терри Джордж.
Продюсерами проекта выступят Тревор Бирни и Патрик О'Нилл, а также Стивен Келлихер. Когда лента выйдет на экраны, пока неизвестно.