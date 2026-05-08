Бонни Тайлер ввели в искусственную кому

Ученые обнаружили токсины в Патагонии благодаря пингвинам

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе и Университета Нью‑Йорка в Буффало обнаружили токсины на юге Аргентины благодаря пингвинам. Об этом они рассказали на сайте UC Davis.

Исследователи прикрепили к 54 пингвинам устройства для сбора химических веществ. Таким образом птицы стали собирать научную информацию, а ученые анализировать состав воды, воздуха и поверхностей Патагонии.

«Раньше мы могли измерить воздействие загрязнителей только с помощью образцов крови или перьев. Теперь у нас есть минимально инвазивный метод: пингвины сами выбирают места для отбора проб и показывают, где нужно проводить более глубокий мониторинг. Занимаясь своими делами, животные многое рассказывают нам о среде, в которой они живут», — рассказал ветеринар Ральф Ванстрелс из UC Davis.

Птицы носили специальные датчики в период размножения в 2022–2024 годах. В результате ученые смогли выявить загрязнители в среде, где обитают пингвины. Вредные вещества оказались в 90% образцов.

Вокруг пингвинов были пер‑ и полифторалкильные вещества (PFAS), известные как «вечные химикаты», а также новые токсичные субстанции. Если использование PFAS сегодня в мире ограничено, то другие найденные токсины по-прежнему в ходу.

«Мы смогли отследить переход от старых PFAS к новым химикатам‑заменителям. Присутствие GenX и других PFAS‑заменителей, обычно связанных с близлежащими промышленными источниками, показывает, что эти соединения не остаются локальными — они достигают даже самых отдаленных экосистем. Это вызывает серьёзные опасения: новые PFAS, хотя и задумывались как более безопасные альтернативы, все равно достаточно устойчивы, чтобы распространяться по всему миру и создавать риски для дикой природы», — прокомментировала химик Дайана Ага из Университета Буффало.

Ученые намерены и дальше использовать птиц в качестве сборщиков образцов. В будущем датчики собираются прикрепить к бакланам для анализа труднодоступных водных экосистем.

