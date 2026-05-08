LEGO официально разрешила собирать конструктор людям старше 99 лет

LEGO изменила привычное ограничение по возрасту с «4–99» на «4–100+». Это сделали в честь 100-летнего юбилея одного из самых известных натуралистов мира и родоначальника документальных фильмов о природе Дэвида Аттенборо. «Для тех, кто никогда не перестает играть, нет возрастного предела», — говорится в посте в соцсетях.