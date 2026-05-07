LEGO анонсировала восемь новых наборов по «Гарри Поттеру»

LEGO выпустит 8 новых наборов по «Гарри Поттеру» к 25-летию франшизы. Первые пять наборов поступят в продажу 1 июня, остальные три — 1 августа.
С 1 июня можно будет купить наборы «Кабинет Дамблдора» (1182 детали), «Герб факультетов Хогвартса» (545 деталей), «Добби: Свободный эльф» (379 деталей), «Лютный переулок» (788 деталей) и «Запретный лес: Экспекто Патронум» (244 детали). В августовский релиз войдут «Восточное крыло Хогвартса» (2164 детали), «Уроки травологии» (817 деталей) и «Дракон Хагрида: Норберт» (482 детали). Цена комплектов составит от 2625 до 20 500 рублей.
1 июня LEGO также представит набор, воссоздающий контроллер и приставку Sega. Модель состоит из 479 деталей и имеет размеры 11,5 на 15,5 сантиметра.