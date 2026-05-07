Мультсериал по «Охотникам за привидениями» выйдет в 2027 году

Фото: Columbia Pictures

Netflix сообщил, что анимационный сериал по мотивам «Охотников за привидениями» выйдет в 2027 году. Исполнительным продюсером шоу станет Дэн Эйкройд, который сыграл одну из главных ролей в фильме 1984 года, пишет Deadline.

Над шоу также будут работать Бен Хибон, Эллиот Калан, Джейсон Райтман, Гил Кенан и Эми Карп. Каким будет сюжет мультсериала, не раскрывается. Известно только, что это будет 3D-проект в духе франшизы.

О мультсериале стало известно еще летом 2024 года. Проект станет уже третьим анимационным сериалом, действие которого разворачивается во вселенной «Охотников за привидениями». С 1986 по 1991 год выходили «Настоящие охотники за привидениями» — у шоу было 140 эпизодов. В 1997 году на экраны вышли также «Экстремальные охотники за привидениями» из 40 серий.

Франшизу в очередной раз перезапустили в 2021 году, когда в прокат вышел фильм «Охотники за привидениями: Наследники», его поставил Райтман. В 2024 году он получил продолжение — «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» Кенана.

