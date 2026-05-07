Мультсериал по «Охотникам за привидениями» выйдет в 2027 году

О мультсериале стало известно еще летом 2024 года. Проект станет уже третьим анимационным сериалом, действие которого разворачивается во вселенной «Охотников за привидениями». С 1986 по 1991 год выходили «Настоящие охотники за привидениями» — у шоу было 140 эпизодов. В 1997 году на экраны вышли также «Экстремальные охотники за привидениями» из 40 серий.