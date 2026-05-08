Кинокампус Киностудии Горького запустит летние курсы для детей и взрослых

Кинокампус Киностудии Горького открыл запись на летние интенсивы для детей, подростков и взрослых. Занятия будут проходить с июня по август 2026 года на территории киностудии на улице Сергея Эйзенштейна. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
В программу вошли курсы по актерскому мастерству, кинопроизводству, озвучиванию и дубляжу, созданию комиксов, сценарному мастерству и геймдизайну. Детские и подростковые смены рассчитаны на участников от 7 до 17 лет и длятся от пяти до десяти дней.
На курсе актерского мастерства дети будут работать перед камерой, заниматься речью и подготовят видеовизитку или киноэтюд. На интенсиве по кинопроизводству участники пройдут полный цикл создания короткометражного фильма — от идеи до премьеры. На курсе озвучивания и дубляжа ребята запишут фрагменты мультфильмов в профессиональной студии, а на смене по комиксам и манге создадут веб-комикс на графических планшетах.
Часть программ пройдет совместно с Российским государственным социальным университетом. Среди них — смена по Scratch-программированию и актерскому мастерству для детей 7–10 лет, курс по виртуальному кинопроизводству для подростков 12–17 лет и интенсив по проектированию видеоигр и озвучиванию для участников 14–17 лет. С 17 по 21 августа также состоится курс по кинопроизводству, организованный совместно с Высшей школой экономики.
Для участников старше 18 лет Кинокампус проведет трехдневный интенсив по кинопроизводству. Он пройдет с 12 по 14 июня. За это время группа изучит препродакшн, съемки, постпродакшн, основы звукорежиссуры и работу в студии звукозаписи. Итогом станет короткометражный фильм хронометражем до четырех минут.
Занятия для детей и подростков будут проходить с 11.00 до 17.00. Наставниками станут практикующие специалисты киноиндустрии. В стоимость курсов входят обед и полдник. По итогам смен участники получат сертификат Кинокампуса Киностудии Горького и готовый проект для портфолио — фильм, комикс, анимацию, озвучку или видеовизитку.
В финале каждой смены пройдет премьерный показ проектов для родителей и друзей. Количество мест ограничено, подробности можно узнать на сайте Кинокампуса Горького.