Бонни Тайлер ввели в искусственную кому

Фото: @bonnietylerofficial

Британскую певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому в португальской больнице, где она перенесла срочную операцию на кишечнике. Об этом сообщило издание Correio de Manha.

По его информации, прогноз по состоянию артистки сейчас «очень осторожный». Хотя представители Тайлер сообщали ранее, что она восстанавливается, СМИ пишут об ухудшении ее самочувствия.

Тайлер находится в медицинском центре Алгарве с 30 апреля, отмечают они. Операция, которую перенесла артистка, связана с перфорацией кишечника. По словам медиа, вплоть до 6 мая ее состояние было стабильным.

Затем оно стремительно ухудшилось в течение нескольких часов. Певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии. Представители Тайлер подтвердили эту информацию.
 

В 2026 году у певицы должны состояться более 20 концертов в Европе. Последний раз Тайлер выходила на сцену в марте, тогда артистка устроила шоу в Лондоне.

В Португалии певица находится, поскольку у нее есть дом в этой стране. Тайлер решила завести недвижимость в регионе Алгарве много десятилетий назад. Впервые влюбилась в португальский юг артистка в конце 70-х.

