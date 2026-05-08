Брендан Фрейзер «делает все возможное», чтобы привести себя в форму для «Мумии-4»

Фото: Universal

Брендан Фрейзер рассказал, что активно готовится к возвращению в культовую франшизу «Мумия». Об этом пишет Deadline.

Актер вновь сыграет Рика О’Коннелла в четвертой части серии, релиз которой запланирован на 2028 год. Фрейзер признался, что старается привести себя в форму ради нового фильма. «Пожелайте мне удачи. Я делаю все возможное, чтобы привести в порядок эту 57-летнюю машину», — сказал он.

По словам актера, создатели наконец решили дать зрителям то продолжение, которого они ждали больше двадцати лет. При этом Фрейзер отказался раскрывать детали сюжета, чтобы не испортить сюрпризы поклонникам франшизы.

Ранее стало известно, что вместе с Фрейзером к серии вернется и Рэйчел Вайс, исполнившая роль Эвелин Карнахан в первых двух фильмах — «Мумия» и «Мумия возвращается». Новый фильм для Universal снимет творческое объединение Radio Silence, известное по хоррорам франшизы «Крик». Сценарий пишет Дэвид Коггешолл.

