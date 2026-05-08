Элайджа Вуд и Мелисса Бенуа появятся в финальном сезоне «Рая»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Aurore Marechal/Getty Images

Элайджа Вуд («Властелин колец») и Мелисса Бенуа («Супергерл») присоединились к касту третьего сезона сериала «Рай». Об этом стало известно благодаря посту шоураннера Дэна Фогельмана.

Фогельман опубликовал в инстаграме* кадр со съемок, на котором актеры, судя по всему, находятся в космосе. «Третий сезон. Вы даже не представляете, куда все это движется», — написал он. 

© @danfogman

Съемки третьего сезона начались 7 апреля — примерно через неделю после выхода финала второго. Сценарист и исполнительный продюсер шоу Джон Хоберг говорил, что третий сезон станет последним.

Действие «Рая» разворачивается в подземном бункере размером с город в Колорадо через три года после конца света. По сюжету агент Секретной службы США Ксавьер Коллинз пытается докопаться до истины в деле об убийстве президента Соединенных Штатов.

Второй сезон, первые три серии которого уже вышли, расширяет вселенную сериала. Главный герой Ксавьер покидает бункер «Рай» и отправляется на поиски жены в руины внешнего мира.

Хоберг пообещал, что все ключевые загадки, включая главный вопрос «Кто такой Алекс?», будут раскрыты до финала. Каждый из центральных персонажей получит свою серию-флешбэк, а третий сезон, работа над которым уже активно ведется, сведет все сюжетные линии воедино.

