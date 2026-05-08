Реквизит со съемок «Гарри Поттера» оснастили чипами во избежание краж

Афиша Daily
Фото: Warner Bros. Television

Тыквы, волшебные палочки, книги заклинаний, бутафорскую еду и другие вещи украли со съемочной площадки сериала по «Гарри Поттеру». Теперь весь реквизит чипируют во избежание повторных краж, пишет The Sun.

Съемочная группа обнаружила, что сразу несколько предметов пропали со съемок сцены празднования Хэллоуина в новом Большом зале Хогвартса. После этого холдинг создал специальный отдел, который следит за сохранностью предметов. В Warner Bros. предупредили, что любого, кого поймают на краже, незамедлительно уволят.

Премьера первого сезона сериала о юном волшебнике состоится на Рождество 2026 года. Съемки второго сезона стартуют уже осенью — до мирового релиза.

Главные роли в сериале играют Доминик МакЛоклин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон — они воплощают образы Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер. В актерский состав также входят Ник Фрост, Джон Литгоу, Паапа Эссьеду и Джанет МакТир.

7 мая LEGO анонсировала восемь новых наборов по «Гарри Поттеру». В продаже появятся комплекты «Кабинет Дамблдора», «Герб факультетов Хогвартса», «Добби: Свободный эльф», «Лютный переулок», «Запретный лес: Экспекто Патронум», «Восточное крыло Хогвартса», «Уроки травологии» и «Дракон Хагрида: Норберт». Они выйдут 1 июня и 1 августа.
 

