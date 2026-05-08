Синоптик: 30-градусная жара вернется в Москву только летом

Он отметил, что небывалая для 7 мая жара была зафиксирована и в Подмосковье. В Можайске температура поднялась до +28,5 градуса, побив рекорд 1967 года, а в Коломне столбики термометров достигли +30,9 градуса (предыдущий максимум того же года составлял +29,8 градуса). На главной метеостанции ВДНХ в Москве воздух прогрелся до +28,8 градуса, на Балчуге было +30 градусов, в Тушино — +28,9 градуса, в Строгино — +29,3, в районе МГУ — +29,3, в Бутово — +29,1.