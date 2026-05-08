Фильмам с использованием ИИ разрешили участвовать в борьбе за «Золотые глобусы». Но не ИИ-актерам

Организаторы премии «Золотой глобус» разрешили участвовать в борьбе за награды фильмам, сериалам и подкастам, при создании которых использовался искусственный интеллект. Об этом рассказали в обновленных правилах премии.



Престижные призы смогут получить проекты с ИИ, но только в том случае, если ключевые решения в них принимали люди. Кроме того, претендовать на награды не смогут работы с участием сгенерированных актеров.