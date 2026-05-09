Финансовые директора и риелторы стали самыми высокооплачиваемыми специалистами Петербурга

В Москве сняли ограничения на мобильный интернет после Дня Победы
Документальный фильм о воссоединении Oasis выйдет в мировой прокат и на Disney+
Кэти Перри, Future и Anitta выступят на открытии ЧМ-2026 в США
В Москве после холодных выходных снова ожидается потепление до +20 градусов
В России создали приложение для пациентов с хронической болезнью почек
Назван топ-5 самых продаваемых книг о Великой Отечественной войне
На западе Москвы появятся новая зеленая зона и пешеходный маршрут
Стало известно, какой гонорар получили Стрип, Хэтэуэй и Блант за съемки в «Дьявол носит Prada-2»
Официальную игру по «Паранормальному явлению» отменили из-за конфликта с Paramount
Сотрудников круизных лайнеров Disney задержали в США по делу о детской эксплуатации
Брат Эпштейна назвал подделкой предсмертную записку финансиста
На Красной площади прошел парад Победы
В Италии зарегистрировали первый случай ИИ-зависимости
В центре Москвы в День Победы перекрыли несколько улиц
Рене Зеллвегер, Сисси Спейсек и Миа Триплтон сыграют в драме «Женщина на солнце»
Кристен Стюарт станет продюсером документального фильма о режиссере Барбаре Хаммер
Фильмам с использованием ИИ разрешили участвовать в борьбе за «Золотые глобусы». Но не ИИ-актерам
Начались съемки мини‑сериала «Hamburg Days» о ранних годах The Beatles
В Южной Корее робот впервые стал буддийским монахом
Памела Андерсон и Дебора Харри снимутся в комедии «Майтрейя»
СМИ: Бонни Тайлер оказалась в коме после разрыва аппендикса
Джейн Фонда сыграет сестру Джона Кеннеди в политическом триллере «Прекращение огня»
Билли Айлиш выступила в защиту зрителей, которые снимают концерты на телефоны
Ученые обнаружили токсины в Патагонии благодаря пингвинам
Синоптик: 30-градусная жара вернется в Москву только летом
В Мьянме обнаружили гигантский рубин весом 2,2 килограмма
Кинокампус Киностудии Горького запустит летние курсы для детей и взрослых
Роспотребнадзор: хантавирус Андес не опасен для россиян

Финансовые директора и риелторы стали самыми высокооплачиваемыми специалистами Петербурга

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Arlington Research

В Петербурге самыми высокооплачиваемыми специалистами стали финансовые директора и агенты по недвижимости. По данным hh.ru, доход таких специалистов превышает 250 тыс. рублей в месяц.

Коммерческим директорам работодатели предлагают в среднем 234 тыс. рублей, а руководителям отделов продаж — около 200 тыс. Высокие зарплаты также зафиксированы у руководителей маркетинга и рекламы — по 185 тыс. рублей.

Операционные директора, технические директора и DevOps-инженеры могут рассчитывать примерно на 180 тыс. рублей в месяц. В десятку самых высокооплачиваемых профессий также вошли главный инженер проекта и руководитель строительного проекта.

По словам аналитиков, спрос на управленческие и технологические кадры в Петербурге продолжает расти. Средняя предлагаемая зарплата в городе в апреле 2026 года достигла 92,4 тыс. рублей, что на 9% больше, чем годом ранее.

Самыми прибыльными сферами в Петербурге стали высший менеджмент, автомобильный бизнес и консалтинг. Еще высокие зарплаты зафиксировали в IT, строительстве, логистике, добыче сырья и сельском хозяйстве.

Расскажите друзьям