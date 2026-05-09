Назван топ-5 самых продаваемых книг о Великой Отечественной войне

В Москве сняли ограничения на мобильный интернет после Дня Победы
Финансовые директора и риелторы стали самыми высокооплачиваемыми специалистами Петербурга
В России создали приложение для пациентов с хронической болезнью почек
На западе Москвы появятся новая зеленая зона и пешеходный маршрут
Стало известно, какой гонорар получили Стрип, Хэтэуэй и Блант за съемки в «Дьявол носит Prada-2»
Официальную игру по «Паранормальному явлению» отменили из-за конфликта с Paramount
Сотрудников круизных лайнеров Disney задержали в США по делу о детской эксплуатации
Брат Эпштейна назвал подделкой предсмертную записку финансиста
На Красной площади прошел Парад Победы
В Италии зарегистрировали первый случай ИИ-зависимости
В центре Москвы в День Победы перекрыли несколько улиц
Рене Зеллвегер, Сисси Спейсек и Миа Триплтон сыграют в драме «Женщина на солнце»
Кристен Стюарт станет продюсером документального фильма о режиссере Барбаре Хаммер
Фильмам с использованием ИИ разрешили участвовать в борьбе за «Золотые глобусы». Но не ИИ-актерам
Начались съемки мини‑сериала «Hamburg Days» о ранних годах The Beatles
В Южной Корее робот впервые стал буддийским монахом
Памела Андерсон и Дебора Харри снимутся в комедии «Майтрейя»
СМИ: Бонни Тайлер оказалась в коме после разрыва аппендикса
Джейн Фонда сыграет сестру Джона Кеннеди в политическом триллере «Прекращение огня»
Билли Айлиш выступила в защиту зрителей, которые снимают концерты на телефоны
Ученые обнаружили токсины в Патагонии благодаря пингвинам
Синоптик: 30-градусная жара вернется в Москву только летом
В Мьянме обнаружили гигантский рубин весом 2,2 килограмма
Кинокампус Киностудии Горького запустит летние курсы для детей и взрослых
Роспотребнадзор: хантавирус Андес не опасен для россиян
Зои Кравиц раскритиковала Hulu из-за «пошлой» отсылки к Гарри Стайлзу
В Казани пройдет книжный фестиваль «Смены» ― с ярмаркой, лекциями и детской программой
LEGO официально разрешила собирать конструктор людям старше 99 лет

Назван топ-5 самых продаваемых книг о Великой Отечественной войне

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: chitai_gorod_official

Ко Дню Победы сеть «Читай-город» определила топ-5 самых популярных книг у россиян о Великой Отечественной войне. Сотрудники назвали романы, которые покупали чаще всего за последний год.

Первое место заняла книга «А зори здесь тихие…» Бориса Васильева. Это повесть о судьбах пяти самоотверженных девушек-зенитчиц и их командира во время Великой Отечественной войны. На второй строчке оказалось еще одно произведение автора — «В списках не значился» о защитниках Брестской крепости в начале ВОВ.

На третьем месте оказалась книга  «Момент истины» Владимира Богомолова о работе советской контрразведки. На четвертой строчке расположилась «Война. Мифы СССР 1939–1945» Владимира Мединского, а на пятом — «Воспоминания маршала. Полная версия» Константина Рокоссовского.

9 мая 2026 года отмечается 81-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. На Красной площади прошел парад в честь праздника. «Афиша Daily» также опубликовала истории очевидцев тех лет и рассказывает, как и чем можно помочь ветеранам в наши дни.

Расскажите друзьям