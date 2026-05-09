Сотрудников круизных лайнеров Disney задержали в США по делу о детской эксплуатации

Сотрудников круизных лайнеров, включая работников Disney Cruise Line, задержали во время масштабной операции против распространения материалов с сексуализированной эксплуатацией детей.
Всего американская таможенно-пограничная служба арестовала 28 человек. Операция проходила с 23 по 27 апреля в порту Сан-Диего. За это время сотрудники ведомства проверили восемь круизных лайнеров и допросили членов экипажей из Филиппин, Португалии и Индонезии.
По данным следствия, 27 из 28 задержанных подозреваются в хранении, просмотре, распространении или перевозке запрещенных материалов. Всем фигурантам аннулировали визы, после чего их депортировали в страны гражданства.
Disney Cruise Line сейчас сотрудничает с правоохранительными органами. В компании заявили, что придерживаются политики «нулевой терпимости» к подобным преступлениям, а все сотрудники, связанные с расследованием, больше не работают в компании.