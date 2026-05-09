Документальный фильм о воссоединении Oasis выйдет в мировой прокат и на Disney+

Документальный фильм о реюнион-туре Oasis выйдет в мировой прокат и позже появится на Disney+. Над проектом работает создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.
Лента расскажет о возвращении Лиама и Ноэла Галлахеров на сцену во время тура Live ’25. В документалке покажут эксклюзивные кадры с репетиций, закулисья и концертов, а также первые совместные интервью братьев Галлахер более чем за 25 лет.
Режиссерами фильма стали Дилан Сотерн и Уилл Лавлейс — авторы музыкального документального фильма «Shut Up and Play the Hits» о LCD Soundsystem. Премьера картины в кинотеатрах, включая IMAX, состоится 11 сентября. Позже фильм станет доступен на Disney+ по всему миру.
Стивен Найт заявил, что фильм передает атмосферу «глобального культурного события» и рассказывает не только о группе, но и о фанатах, чьи жизни изменила музыка Oasis. В картину также войдут редкие кадры первой встречи Лиама и Ноэла перед началом реюнион-тура.
Ранее Найт рассказывал, что первоначальная версия фильма длилась около четырех часов. Ноэл Галлахер уже видел часть материала и признался, что пока сложно оценить фильм по отдельным фрагментам.