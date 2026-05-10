Полицейские из Майами подали в суд на Бена Аффлека и Мэтта Деймона из-за фильма «Лакомый кусок»

Двое полицейских из Майами подали в суд на продюсерскую компанию Бена Аффлека и Мэтта Деймона Artists Equity из-за фильма Netflix «Лакомый кусок». Об этом пишет Entertainment Weekly.
Джейсон Смит и Джонатан Сантана утверждают, что криминальная драма нанесла ущерб их личной и профессиональной репутации. По словам истцов, хотя в фильме их не называют по именам, герои Деймона и Аффлека слишком явно отсылают к реальным полицейским.
«Лакомый кусок» рассказывает о лейтенанте Дейне Дюмарсе и детективе-сержанте Джей Ди Бирне, которые находят 20 млн долларов, принадлежащие колумбийскому наркокартелю. После этого внутри полиции Майами вскрывается коррупция.
Смит и Сантана считают, что фильм основан на реальной операции 2016 года, во время которой они изъяли более 21 млн долларов. В иске говорится, что картина использует «уникальные, не общие детали» того дела, а зрители могут связать показанных на экране коррумпированных полицейских именно с ними.
Истцы также указывают, что в фильме персонажи нарушают полицейские процедуры, а герой Аффлека в одной из сцен убивает агента Управления по борьбе с наркотиками. По словам полицейских, из реальных событий в картине был только сам факт крупного изъятия денег.
Адвокаты Смита и Сантаны требуют публичного опровержения и исправления, включая заметный дисклеймер в фильме. Полицейские также добиваются компенсации ущерба и возмещения расходов на юристов. Netflix ответчиком по делу не проходит.