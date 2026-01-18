В «Лакомом куске» он возвращается к корням, причем в самом прямом смысле (например, в фильме на экране телевизора можно увидеть отрывок из его полнометражного дебюта «Кровь, наглость, пули и бензин»), и с таким азартом снимает свою «Полицию Майами» (предвосхищая таким образом грядущий ребут Джозефа Косински) и свою «Схватку», что наверняка самому Манну было бы не стыдно. Деймон традиционно хорош, а Аффлек давно не был так хорош — и на химии между давними друзьями, которые на экране вдруг превращаются в смертельных врагов, держится половина фильма. Другая — на том, что Карнахан (внезапно) решил превратить «Лакомый кусок» не только в полицейский боевик с грохочущими стволами и отлетающими гильзами, но и в запутанный детектив.