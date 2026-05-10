Имоджен Путс и Джон Рейнолдс сыграют главные роли в сериале «Секс-преступники»

Фото: Bankside Films, Bleecker Street

Имоджен Путс («Хронология воды») и Джон Рейнолдс («Очень странные дела») исполнят главные роли в сериале «Секс-преступники». Об этом пишет Deadline.

Проект для Prime Video основан на одноименном комиксе Image Comics Мэтта Фрэкшена и Чипа Здарски, который впервые опубликован в 2013 году. В центре сюжета ― девушка Сьюзи и ее парень Джо, у которых есть необычная суперспособность: испытывая оргазм, они умеют останавливать время. Пара решает использовать эту способность, чтобы грабить банки.

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов. Над сериалом работают Эмили В. Гордон, Кумайл Нанджиани и Цзе Чун. Они же выступят шоураннерами, а Нанджиани исполнит одну из ролей.

Комикс «Секс-преступники» выходил с 2013 по 2020 год и получил несколько премий, включая Eisner Award. Сериал пытались экранизировать еще с 2015 года: сначала проект разрабатывался для Universal TV, но позже перешел к Amazon.

