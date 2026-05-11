Netflix продолжит развивать вселенную «Бумажного дома»

Фото: Netflix

Netflix объявил о расширении франшизы «Бумажный дом» («La Casa de Papel»).

Стриминг подтвердил, что история культовой криминальной саги продолжится, но пока не раскрыл, идет ли речь о новом сезоне оригинального сериала, спин-оффе или прямом продолжении.

Анонс сделали перед премьерой второго сезона сериала «Берлин», который выйдет 15 мая. Видео с объявлением опубликовали в соцсетях с подписью: «„Bella Ciao“ все еще звучит. Мир „Бумажного дома“ продолжается».

В Netflix заявили, что вселенная проекта будет и дальше расширяться. В компании напомнили, что сериал прошел путь от почти закрытого испанского шоу до одного из самых популярных неанглоязычных проектов платформы. «Бумажный дом» получил международную премию «Эмми» и стал поп-культурным феноменом благодаря теме сопротивления и песне «Bella Ciao».

О возвращении франшизы также рассказал актер Альваро Морте, сыгравший Профессора. По данным испанских СМИ, создатель сериала Алекс Пина и студия Vancouver Media уже работают над новым мини-сериалом из четырех эпизодов, посвященным полковнику Тамайо, которого играет Фернандо Кайо. Но Netflix пока официально не подтвердил, связан ли этот проект с новым анонсом.

