Netflix продолжит развивать вселенную «Бумажного дома»

В Netflix заявили, что вселенная проекта будет и дальше расширяться. В компании напомнили, что сериал прошел путь от почти закрытого испанского шоу до одного из самых популярных неанглоязычных проектов платформы. «Бумажный дом» получил международную премию «Эмми» и стал поп-культурным феноменом благодаря теме сопротивления и песне «Bella Ciao».