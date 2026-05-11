Red Hot Chili Peppers продали музыкальный каталог за более чем 300 млн долларов

Группа Red Hot Chili Peppers заключила крупную сделку с Warner Music Group, продав права на свои мастер-записи более чем за 300 млн долларов. Об этом пишет THR.
Теперь лейбл получит полный контроль над всеми оригинальными записями коллектива, начиная с альбома «Blood Sugar Sex Magik» 1991 года. Warner Music Group будет получать доход от стриминга, продаж, радиоротации и лицензирования песен группы.
Ранее музыканты уже продали издательские права на свои композиции компании Hipgnosis, известной сейчас как Recognition Music Group. Тогда сумма сделки оценивалась примерно в 140 млн долларов.
По данным The Hollywood Reporter, новая покупка была профинансирована совместным фондом Warner Music Group и инвестиционной компанией Bain Capital, которая активно скупает музыкальные каталоги известных артистов.
Каталог Red Hot Chili Peppers ежегодно приносит около 26 млн дохода. Последние студийные альбомы группы — «Unlimited Love» и «Return of the Dream Canteen» — вышли в 2022 году и стали коммерчески успешными, попав в топ-3 чартов США и Великобритании.
За последние годы многие крупные музыканты продали права на свою музыку. Среди них — Брюс Спрингстин, Боб Дилан, Стиви Никс, Нил Янг, Pink Floyd, Queen, Slipknot, Бритни Спирс и Tame Impala.