Мартин Шорт впервые высказался о смерти дочери

Актер и комик Мартин Шорт впервые публично рассказал о смерти своей дочери Кэтрин Шорт, которая скончалась в феврале в возрасте 42 лет.
В интервью CBS News Sunday Morning артист признался, что произошедшее стало «настоящим кошмаром для семьи». По данным офиса судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес, причиной смерти Кэтрин стало самоубийство.
Шорт сравнил утрату дочери со смертью своей жены Нэнси Долман, скончавшейся от рака яичников в 2010 году: «Мы понимаем, что психическое здоровье и рак, как и у моей жены, являются болезнями, и иногда при таких заболеваниях они неизлечимы. И моя дочь долгое время боролась с крайним психическим расстройством, пограничным расстройством личности и другими проблемами и делала все, что могла, пока не перестала это делать».
Мартин Шорт также отметил, что хочет открыто говорить о ментальном здоровье, чтобы люди перестали бояться этой темы и стыдиться обсуждения психических заболеваний и суицида. Кроме того, актер рассказал, что за последний год пережил сразу несколько тяжелых потерь. Помимо дочери, он потерял родственников и близких друзей.
Кэтрин Шорт была старшей из троих детей, которых Мартин Шорт и Нэнси Долман усыновили. Она получила образование в области психологии и социальной работы и работала лицензированным клиническим социальным работником.