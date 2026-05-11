Дуа Липа подала в суд на Samsung из-за использования ее фото в рекламе

Певица Дуа Липа подала иск против компании Samsung на сумму не менее 15 млн долларов. Об этом пишет The Guardian.
Артистка утверждает, что производитель электроники использовал ее фотографию для продвижения телевизоров без разрешения и выплаты гонорара. Samsung размещала изображение Дуа Липы на коробках своих телевизоров, продававшихся в США в 2025 году.
В иске говорится, что фотография была сделана за кулисами фестиваля Austin City Limits в 2024 году, а права на снимок принадлежат самой певице. Дуа Липа утверждает, что никогда не соглашалась участвовать в рекламной кампании Samsung.
Певица обвиняет компанию в нарушении авторских прав, незаконном использовании ее образа и создании ложного впечатления о сотрудничестве с брендом. В документе также указано, что Samsung могла получить коммерческую выгоду благодаря популярности артистки и ее влиянию на поклонников.
Адвокаты Дуа Липы подчеркнули, что певица очень избирательно относится к рекламным контрактам и сотрудничала только с крупными брендами, включая Apple, Porsche, Versace, Bvlgari и Nespresso.