The Weeknd объявил азиатскую часть тура «After Hours Til Dawn»
Обладательница «Оскара» Мелисса Лео сыграет в триллере «The Mannequin» Шона Бирна
Минпросвещения утвердило новую концепцию исторического просвещения в школах
Netflix продолжит развивать вселенную «Бумажного дома»
Red Hot Chili Peppers продали музыкальный каталог за более чем 300 млн долларов
«Дневники принцессы-3» покажут Мию Термополис уже в роли королевы
Сериал «Переходный возраст» стал триумфатором премии  BAFTA TV 2026
Мартин Шорт впервые высказался о смерти дочери
Оуэн Купер получил премию BAFTA за свою роль в «Переходном возрасте»
Джейкоб Элорди отказался от места в жюри Каннского фестиваля из-за травмы
Начались съемки «Тихого места-3»
Сериал по игре «Devil May Cry» продлили на третий сезон
Майское тепло вернется в Москву на следующей неделе
В Нью-Йорке 28-летняя женщина две недели выдавала себя за школьницу
Некоторые конспирологи говорят о вере в теории заговора, только чтобы потроллить исследователей
В московских школах появится курс по изучению родного края
В России утвердили концепцию исторического просвещения для детсадов, школ и вузов
«Пятерочка» появилась в Minecraft
Хаски вернулась к хозяину спустя 12 лет после пропажи благодаря микрочипу
Полицейские из Майами подали в суд на Бена Аффлека и Мэтта Деймона из-за фильма «Лакомый кусок»
В России построят первый частный космодром
Умер автор романа «Звонок» Кодзи Судзуки
В Cyberpunk 2 сделают ставку на эмоциональные и сложные побочные квесты
Круизное судно со вспышкой хантавируса прибыло к Тенерифе
Имоджен Путс и Джон Рейнолдс сыграют главные роли в сериале «Секс-преступники»
Шон Леви снимет новый фантастический фильм для Netflix
Международная федерация журналистов исключила Союз журналистов России из организации
Документальный фильм о воссоединении Oasis выйдет в мировой прокат и на Disney+

Дуа Липа подала в суд на Samsung из-за использования ее фото в рекламе

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: dualipa

Певица Дуа Липа подала иск против компании Samsung на сумму не менее 15 млн долларов. Об этом пишет The Guardian.

Артистка утверждает, что производитель электроники использовал ее фотографию для продвижения телевизоров без разрешения и выплаты гонорара. Samsung размещала изображение Дуа Липы на коробках своих телевизоров, продававшихся в США в 2025 году.

В иске говорится, что фотография была сделана за кулисами фестиваля Austin City Limits в 2024 году, а права на снимок принадлежат самой певице. Дуа Липа утверждает, что никогда не соглашалась участвовать в рекламной кампании Samsung.

Певица обвиняет компанию в нарушении авторских прав, незаконном использовании ее образа и создании ложного впечатления о сотрудничестве с брендом. В документе также указано, что Samsung могла получить коммерческую выгоду благодаря популярности артистки и ее влиянию на поклонников.

Адвокаты Дуа Липы подчеркнули, что певица очень избирательно относится к рекламным контрактам и сотрудничала только с крупными брендами, включая Apple, Porsche, Versace, Bvlgari и Nespresso.

Расскажите друзьям
Теги:
Apple
Люди:
Липа Дуа