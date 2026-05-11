Минпросвещения утвердило новую концепцию исторического просвещения в школах

Минпросвещения России утвердило «Концепцию исторического просвещения в образовательных организациях». Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
Документ направлен на создание единой системы исторического воспитания школьников. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, концепция объединит уроки истории, внеурочную деятельность, дополнительное образование, а также работу музеев, библиотек, исторических парков, общественных организаций и цифровых платформ.
«Сегодня особенно важно распространять достоверные и научно обоснованные знания. Отдельный акцент в концепции сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории», — отметил министр.
Проект концепции, одобренной на коллегии Минпросвещения 15 апреля, опубликован на сайте единого содержания общего образования. В документе говорится, что необходимо уделять особое внимание памяти жертв геноцида советского народа во время Второй мировой войны, а также героям России, включая участников специальной военной операции.
Одним из направлений программы станет привлечение участников и ветеранов спецоперации к проведению внеклассных мероприятий и других форм исторического просвещения в школах. Среди главных целей концепции названы укрепление единства общества, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и воспитание патриотически настроенного поколения.