Безвизовый режим с Саудовской Аравией вступил в силу

11 мая вступило в силу соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене виз. Об этом сообщает МИД РФ.
Теперь граждане РФ смогут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Исключение ― граждане, которые собираются учиться, работать, проживать на территории королевства или совершать хадж или умру в период хаджа. Всем им по-прежнему нужно получать соответствующую визу.
Аналогичные права при посещении РФ предоставляются и гражданам Саудовской Аравии. Соглашение о взаимной отмене виз было подписано в декабре 2025 года. Эксперты туристической отрасли ожидают, что безвизовый режим приведет к многократному росту турпотока между странами.
При этом с 15 сентября 2025 года безвизовый режим для граждан России действует в Китае. Россияне могут находиться в КНР без визы до 30 дней.
