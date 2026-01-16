Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает весной

Соглашение о взаимной отмене виз для граждан России и Саудовской Аравии вступит в силу к концу февраля — началу марта 2026 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никиту Кондратьева.