Сериал «Джек Ричер» продлили на пятый сезон

Prime Video подтвердил, что у сериала «Джек Ричер» будет пятый сезон. Шоу продлили еще до премьеры четвертого сезона, которая должна состояться в конце этого года, пишет The Hollywood Reporter.
Создатели пока не раскрывают деталей сюжета. Не сообщается и то, какой из романов Ли Чайлда о Ричере ляжет в основу шоу. Известно лишь, что Алан Ритчсон вновь исполнит роль Джека Ричера, а Ник Сантора выступит шоураннером.
«Джек Ричер» рассказывает о бывшем военном полицейском Джеке Ричере, который путешествует по США и постоянно попадает в опасные ситуации. Первый сезон шоу вышел в 2022 году на Amazon Prime Video.
Третий сезон вышел в 2025 году. Он был основан на седьмой книге Ли Чайлда под названием «Убеждающий». В нем герой Алана Ритчсона под прикрытием спасает информатора, которого держит враг из его прошлого. Третий сезон «Джека Ричера» стал самым просматриваемым сезоном телесериала на Prime Video.