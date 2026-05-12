Россия и Пакистан упростят визовый режим между странами

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Burhan Ahmad/Unsplash

Россия и Пакистан подпишут соглашение об упрощении визового режима, пишет ТАСС. Это сделают во время предстоящего визита в Москву премьер-министра исламской республики Шахбаза Шарифа.

Условия упрощенного режима не уточняются. Посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи отметил, что, помимо этого, стороны договорятся о сотрудничестве в сферах культуры и торговли на следующие пять лет.

«Мы подпишем соглашения о российских инвестициях в медицинский сектор и в промышленный сектор Пакистана. Мы также уже начали переговоры о присоединении к Евразийскому экономическому союзу в рамках соглашения о свободной торговле. Так что обсудить предстоит очень многое», — добавил он.

Недавно вступило в силу соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене виз. Теперь граждане РФ смогут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Исключение ― россияне, которые собираются учиться, работать, проживать на территории королевства или совершать хадж или умру в период хаджа. Всем им по-прежнему нужно получать соответствующую визу.
 

ЕАЭС