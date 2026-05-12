Курьеры на электровелосипедах раздражают почти 70% россиян

Почти 68% публикаций в социальных сетях о курьерах на электровелосипедах и электросамокатах имеют негативный характер. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Brand Analytics.
Позитивная оценка — благодарность и сочувствие курьерам — составила только около 4% от общего числа публикаций. На нейтральные посты о поведении курьеров на таком транспорте приходится около 28% постов.
Больше всего пользователи недовольны тем, что курьеры создают угрозу безопасности на тротуарах. Особенно остро проблема ощущается в Москве и других крупных городах с высоким количеством доставок.
Кроме того, раздражение у жителей вызывают бытовые неудобства, связанные с работой доставки. Пользователи жалуются на присутствие мопедов в подъездах, шум возле дарксторов и скопление курьеров рядом с жилыми домами.
Многие россияне выступают за ужесточение регулирования движения работников доставки: введение обязательных водительских прав для управления мощными средствами индивидуальной мобильности, государственная регистрация такого транспорта, страхование ответственности и создание единого реестра курьеров. Часто пользователи разделяют отношение к самим курьерам и к сервисам доставки, возлагая ответственность на компании-агрегаторы.
В 2025 году в России произошло 3275 ДТП с участием электросамокатов и других СИМ (электровелосипеды к ним не относятся). В них погибло 68 человек и почти 3400 получили травмы. Больше всего ДТП случилось в Москве (629), Краснодарском крае (198) и Петербурге (193).