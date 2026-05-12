The Weeknd объявил азиатскую часть тура «After Hours Til Dawn»
«Ведомости»: более 40% песен требуют правок из-за закона о пропаганде наркотиков
«Кольца власти» вернутся с третьим сезоном в ноябре
Создатель «Маши и Медведя» готовит полнометражный мультфильм по франшизе
По «Миру Дикого Запада» снимут новый полнометражный фильм
Безвизовый режим с Саудовской Аравией вступил в силу
По «Форсажу» планируют выпустить сразу четыре сериала
Обладательница «Оскара» Мелисса Лео сыграет в триллере «The Mannequin» Шона Берна
Дуа Липа подала в суд на Samsung из-за использования ее фото в рекламе
Netflix продолжит развивать вселенную «Бумажного дома»
Red Hot Chili Peppers продали музыкальный каталог за более чем 300 млн долларов
«Дневники принцессы-3» покажут Мию Термополис уже в роли королевы
Сериал «Переходный возраст» стал триумфатором премии  BAFTA TV 2026
Мартин Шорт впервые высказался о смерти дочери
Оуэн Купер получил премию BAFTA за свою роль в «Переходном возрасте»
Джейкоб Элорди отказался от места в жюри Каннского фестиваля из-за травмы
Начались съемки «Тихого места-3»
Сериал по игре «Devil May Cry» продлили на третий сезон
Майское тепло вернется в Москву на следующей неделе
В Нью-Йорке 28-летняя женщина две недели выдавала себя за школьницу
Некоторые конспирологи говорят о вере в теории заговора, только чтобы потроллить исследователей
В московских школах появится курс по изучению родного края
В России утвердили концепцию исторического просвещения для детсадов, школ и вузов
«Пятерочка» появилась в Minecraft
Хаски вернулась к хозяину спустя 12 лет после пропажи благодаря микрочипу
Полицейские из Майами подали в суд на Бена Аффлека и Мэтта Деймона из-за фильма «Лакомый кусок»
В России построят первый частный космодром
Умер автор романа «Звонок» Кодзи Судзуки

Курьеры на электровелосипедах раздражают почти 70% россиян

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Почти 68% публикаций в социальных сетях о курьерах на электровелосипедах и электросамокатах имеют негативный характер.  Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Brand Analytics.

Позитивная оценка — благодарность и сочувствие курьерам — составила только около 4% от общего числа публикаций. На нейтральные посты о поведении курьеров на таком транспорте приходится около 28% постов.

Больше всего пользователи недовольны тем, что курьеры создают угрозу безопасности на тротуарах. Особенно остро проблема ощущается в Москве и других крупных городах с высоким количеством доставок.

Кроме того, раздражение у жителей вызывают бытовые неудобства, связанные с работой доставки. Пользователи жалуются на присутствие мопедов в подъездах, шум возле дарксторов и скопление курьеров рядом с жилыми домами.

Многие россияне выступают за ужесточение регулирования движения работников доставки: введение обязательных водительских прав для управления мощными средствами индивидуальной мобильности, государственная регистрация такого транспорта, страхование ответственности и создание единого реестра курьеров. Часто пользователи разделяют отношение к самим курьерам и к сервисам доставки, возлагая ответственность на компании-агрегаторы.

В 2025 году в России произошло 3275 ДТП с участием электросамокатов и других СИМ (электровелосипеды к ним не относятся). В них погибло 68 человек и почти 3400 получили травмы. Больше всего ДТП случилось в Москве (629), Краснодарском крае (198) и Петербурге (193).

Расскажите друзьям