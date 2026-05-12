По «Миру Дикого Запада» снимут новый полнометражный фильм

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

Warner Bros. работает над новым полнометражным фильмом по «Миру Дикого Запада». Сценарий напишет Дэвид Кепп — автор сценария «Парка Юрского периода» и двух его продолжений. Об этом сообщает Deadline.

Проект будет основан не на сериале HBO «Мир Дикого Запада», а на оригинальном фильме Майкла Крайтона 1973 года. Картина рассказывает о футуристическом парке развлечений для взрослых, где богатые гости могут почувствовать себя героями Дикого Запада и сразиться с человекоподобными роботами. Отдых превращается в кошмар, когда один из роботов выходит из строя и начинает по-настоящему охотиться на посетителей.

Оригинальный фильм Крайтон снял для MGM. Главные роли в нем исполнили Юл Бриннер, Ричард Бенджамин и Джеймс Бролин. Новую версию разрабатывает Warner Bros. — та же студия, которая ранее выпустила сериал Лизы Джой и Джонатана Нолана «Мир Дикого Запада».

Кепп пишет сценарий, а к режиссуре, по данным Deadline, присматривается крупный постановщик. Имя режиссера пока не раскрывается. Последними работами Кеппа стала сценарии «Мира Юрского периода: Возрождение», а также «Дня разоблачения» Стивена Спилберга.

Сериал «Мир Дикого Запада» выходил с 2016 по 2022-й год. HBO решил закрыть его после четвертого сезона, хотя создатели ― Джонатан Нолан и Лиза Джой ― неоднократно говорили, что планирую выпустить пять. 

Как отмечал THR, рейтинги сериала резко упали в третьем сезоне, затем снижение продолжилось. Поклонники все больше жаловались, что шоу стало запутанным в своей мифологии, в нем не хватало персонажей, которым можно было бы сопереживать.

