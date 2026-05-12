Опрос: 40% россиян называют себя трудоголиками

«Трудоголизм удобно объяснять внешними причинами — нагрузкой, рынком, требованиями работодателя. Но обстоятельства редко формируют зависимость в одиночку, они встречаются с уже готовой внутренней почвой — потребностью все контролировать, ощущением собственной незаменимости, привычкой измерять свою ценность тем, сколько ты успел сделать. В этой логике отдых перестает быть возможным, ведь остановиться означает столкнуться с тревогой, виной и вопросом, кто я, если сейчас ничего не произвожу. Смена работы или новое хобби помогают лишь отчасти, потому что без работы с этими внутренними основаниями зависимость воспроизводится в новых формах, и здесь оказывается полезным разговор с психологом», — комментирует психоаналитический психотерапевт, супервизор, директор клиентской поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева.