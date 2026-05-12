Опрос: 40% россиян называют себя трудоголиками

Онлайн-сервис психотерапии «Ясно» узнал, как россияне относятся к трудоголизму. В исследовании участвовали 1026 мужчин и женщин старше 18 лет из всех регионов России, результаты есть у «Афиши Daily».
Опрос показал, что более 40% россиян работают свыше 40 часов в неделю, причем у 44% из них переработки случаются чаще, чем раз в неделю. Более того, 14% и вовсе сталкиваются с повышенной нагрузкой каждый день.
По словам большинства респондентов, такой режим работы они выбирают чаще всего для того, чтобы заработать больше денег (36,5%), однако четверть из них (25,7%) не выбирает его самостоятельно — высокая нагрузка в таком случае оправдывается требованиями компании.
«Трудоголизм удобно объяснять внешними причинами — нагрузкой, рынком, требованиями работодателя. Но обстоятельства редко формируют зависимость в одиночку, они встречаются с уже готовой внутренней почвой — потребностью все контролировать, ощущением собственной незаменимости, привычкой измерять свою ценность тем, сколько ты успел сделать. В этой логике отдых перестает быть возможным, ведь остановиться означает столкнуться с тревогой, виной и вопросом, кто я, если сейчас ничего не произвожу. Смена работы или новое хобби помогают лишь отчасти, потому что без работы с этими внутренними основаниями зависимость воспроизводится в новых формах, и здесь оказывается полезным разговор с психологом», — комментирует психоаналитический психотерапевт, супервизор, директор клиентской поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева.
Более чем для 60% россиян термин «трудоголик» подразумевает человека, который не может перестать работать даже тогда, когда в этом нет необходимости. При этом 40% опрошенных готовы отнести себя к этой категории.
Среди наиболее распространенных проявлений трудоголизма россияне называют постоянную усталость (38%), тревогу во время отдыха или бездействия (36%) и постоянный контроль рабочих задач даже в свободное время (35%). Кроме того, 18% испытывают чувство вины во время отдыха, а 16% признаются, что почти не имеют интересов помимо работы.
Последствия переработок также оказались знакомы многим участникам исследования. Половина россиян (50%) сталкивались с эмоциональным выгоранием, 41% — с проблемами со здоровьем, а 39% замечали снижение собственной продуктивности. Еще 20% признались, что переработки приводили к конфликтам с близкими.
Почти половина участников исследования (49%) считают, что справиться с трудоголизмом помогает смена карьерного направления или работы. При этом треть признались, что для решения такой проблемы необходимо завести хобби (38,5%), а еще четверть видят пользу в работе с психотерапевтом (24%).
После работы большинство россиян стараются переключаться на отдых и общение: 65% смотрят фильмы и сериалы, 48% проводят время с близкими, 47% предпочитают сон, 38% занимаются хобби, а 19% выбирают спорт. При этом полностью отдохнувшими после такого восстановления чувствуют себя только 17% опрошенных, а у трети (29%) ощущение усталости не проходит даже после выходных.
«Трудоголизм остается одной из наиболее социально одобряемых форм зависимости: переработки часто воспринимаются как признак ответственности и профессионализма. При этом такие паттерны могут долго оставаться незаметными для самого человека и со временем влиять не только на психологическое состояние, но и на физическое самочувствие. Поэтому важно замечать подобные изменения как можно раньше, а если справиться с ними самостоятельно не получается, обращаться за помощью к психотерапевту», — говорят авторы исследования.