В Москве задержали певицу Линду
Spotify добавил для слушателей возможность посмотреть статистику за все время пользования сервисом
Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук
Charli XCX стала первым глобальным амбассадором бренда электроники Nothing
«Люди выбирают оригинал»: эксперт объяснил, почему россияне продолжают пользоваться сервисами Google
Показываем новый отрывок из боевика Гая Ричи «Грязные деньги» и ролик о героине Эйсы Гонсалес
Финн Вулфхард, Айо Эдебири и Брэдли Купер озвучат героев в мультфильме Пон Чжун Хо
Okko покажет финал Лиги чемпионов на стадионе в Москве
Опрос: 40% россиян называют себя трудоголиками
Пресс-секретаря комитета по культуре Петербурга осудили за хранение кокаина
Atom™, Derrick May и 404.zero: фестиваль Outline объявил полную программу основной сцены
Флоренс Пью сыграет главную роль в экранизации романа «Полночная библиотека»
Рэпера Ганвеста оштрафовали на 70 тыс. рублей за пропаганду наркотиков
Сериал «Джек Ричер» продлили на пятый сезон
Эми Мадиган, Стив Бушеми и Бен Фостер снимутся в перезапуске «Секретных материалов»
Октавия Спенсер и Ханна Уоддингэм на первых кадрах сериала «Ride or Die»
В Москве закрылся ресторан «Шинок»
«Яндекс Лавка» откроет кафе в ЖК и бизнес-центрах
Синква Уоллс снимется в «Человеке завтрашнего дня» Джеймса Ганна
Россия и Пакистан упростят визовый режим между странами
Китайская компания представила первого меха-робота
«Ведомости»: более 40% песен требуют правок из-за закона о пропаганде наркотиков
«Кольца власти» вернутся с третьим сезоном в ноябре
Курьеры на электровелосипедах раздражают почти 70% россиян
Создатель «Маши и Медведя» готовит полнометражный мультфильм по франшизе
По «Миру Дикого Запада» снимут новый полнометражный фильм
Безвизовый режим с Саудовской Аравией вступил в силу
По «Форсажу» планируют выпустить сразу четыре сериала

«Самый английский спор в истории»: Бенедикт Камбербатч поругался с велосипедистом в Лондоне

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Kate Green/Getty Images

Бенедикт Камбербатч вступил в перепалку с другим велосипедистом во время велопрогулки в центре Лондона. В соцсетях конфликт называют «самым английским спором в истории».

Как отмечает Page Six, конфликт начался после того, как Камбербатч, предположительно, проехал на красный свет. Спор попал на видео: на кадрах актер подходит к рассерженному велосипедисту.

«Вы заблуждаетесь, вы лжете, — говорит звезде «Шерлока» неизвестный мужчина. — Я все это время ехал за вами». После этого Камбербатч обвинил мужчину в «словесном оскорблении».

В ответ велосипедист саркастически сказал: «О нет, я словесно оскорбил парня, который неоднократно нарушал закон». Камбербатч признал, что проехал на красный один раз, но отрицал, что сделал это еще дважды.

Очевидец рассказал Page Six, что перепалка длилась около 10 минут. По его словам, другой велосипедист преследовал актера, пока тот не остановился, а затем они оба «заблокировали полосу, так что никто больше не мог проехать».

После того как мужчина уехал, Камбербатч сфотографировался с юными поклонниками, которые проходили мимо. «Бенедикту все же удалось очаровать всех, кто наблюдал за происходящим, хотя у него случился срыв», — рассказал очевидец.

В соцсетях удивляются, насколько вежливо Камбербатч спорил с велосипедистом, несмотря на эмоциональный накал конфликта.

Расскажите друзьям