«Самый английский спор в истории»: Бенедикт Камбербатч поругался с велосипедистом в Лондоне

Бенедикт Камбербатч вступил в перепалку с другим велосипедистом во время велопрогулки в центре Лондона. В соцсетях конфликт называют «самым английским спором в истории».
Как отмечает Page Six, конфликт начался после того, как Камбербатч, предположительно, проехал на красный свет. Спор попал на видео: на кадрах актер подходит к рассерженному велосипедисту.
«Вы заблуждаетесь, вы лжете, — говорит звезде «Шерлока» неизвестный мужчина. — Я все это время ехал за вами». После этого Камбербатч обвинил мужчину в «словесном оскорблении».
В ответ велосипедист саркастически сказал: «О нет, я словесно оскорбил парня, который неоднократно нарушал закон». Камбербатч признал, что проехал на красный один раз, но отрицал, что сделал это еще дважды.
Очевидец рассказал Page Six, что перепалка длилась около 10 минут. По его словам, другой велосипедист преследовал актера, пока тот не остановился, а затем они оба «заблокировали полосу, так что никто больше не мог проехать».
После того как мужчина уехал, Камбербатч сфотографировался с юными поклонниками, которые проходили мимо. «Бенедикту все же удалось очаровать всех, кто наблюдал за происходящим, хотя у него случился срыв», — рассказал очевидец.
В соцсетях удивляются, насколько вежливо Камбербатч спорил с велосипедистом, несмотря на эмоциональный накал конфликта.