Spotify добавил для слушателей возможность посмотреть статистику за все время пользования сервисом

В честь 20-летия Spotify запустил функцию «Your Party of the Year(s)». С помощью нее можно изучить всю историю вашего аккаунта с момента регистрации.
Можно узнать дату своего появления в Spotify, первый прослушанный трек и другую статистику. Сервис в том числе собрал плейлист «All-Time Top Songs», в который попадают 120 самых включаемых треков пользователей.
Чтобы воспользоваться функцией, нужно ввести в поиске приложения фразу «Spotify 20» или «Party of the Year(s)». Она доступна всем пользователям: с подпиской и без нее. Карточками со статисткой можно поделиться в соцсетях.
Недавно Spotify в честь своего 20-летия опубликовал топы самых популярных артистов, песен, альбомов, подкастов и аудиокниг за всю историю сервиса. Тейлор Свифт, Bad Bunny, Дрейк, The Weeknd и Ариана Гранде стали самыми популярными исполнителями.