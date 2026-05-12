Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук

Овечкин начал карьеру в НХЛ в сезоне 2005/2006, все это время выступая за «Вашингтон Кэпиталз». В 2018 году вместе со своей командой он завоевал Кубок Стэнли. А еще Овечкин ― трехкратный чемпион мира в составе сборной России. В марте спортсмен стал вторым игроком в истории НХЛ с 1000 голов в регулярных чемпионатах и плей-офф. Овечкин говорил, что хочет получить научную степень, чтобы делиться хоккейным опытом.