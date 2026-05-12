Хоккеист Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук после защиты диссертации в 2022 году, сообщает портал Russian Machine Never Breaks.
По данным СМИ, только сейчас удалось подтвердить информацию о том, что 40-летний хоккеист защитил 145-страничную работу на тему «Организация процесса технико-тактической подготовки в профессиональных хоккейных клубах России и Национальной хоккейной лиге» четыре года назад.
Основная идея диссертации Овечкина — сравнение подходов к подготовке молодых хоккеистов в России и Северной Америке. Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обратил внимание, что если в российских школах больше концентрируются на владении шайбой и техническом мастерстве, то североамериканцы ориентируются на более быстрый темп игры и делают упор на физической силе.
Хоккеист предложил сочетать оба подхода. В течение сезона опробовал эту методику в одной из молодежных команд ЦСКА. Исследование показало, что молодые игроки могут успешно осваивать одновременно российский и североамериканский тактические стили и добиваться лучших результатов в игре.
Овечкин начал карьеру в НХЛ в сезоне 2005/2006, все это время выступая за «Вашингтон Кэпиталз». В 2018 году вместе со своей командой он завоевал Кубок Стэнли. А еще Овечкин ― трехкратный чемпион мира в составе сборной России. В марте спортсмен стал вторым игроком в истории НХЛ с 1000 голов в регулярных чемпионатах и плей-офф. Овечкин говорил, что хочет получить научную степень, чтобы делиться хоккейным опытом.