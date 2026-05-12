Показываем новый отрывок из боевика Гая Ричи «Грязные деньги» и ролик о героине Эйсы Гонсалес

«Централ Партнершип» и «Кинопоиск» представили новые материалы по боевику Гая Ричи «Грязные деньги»: отрывок из фильма и ролик о героине Эйсы Гонсалес. Фильм выйдет в российский прокат 21 мая 2026 года. Билеты — на «Афише».

По сюжету Рейчел Уайт (Эйса Гонсалес) — первоклассный юрист, чья задача — организовать операцию по возвращению крупного долга своим клиентам. Чтобы миссия прошла успешно, Рейчел требуется огромное мастерство и хитрость, а также команда ее постоянных спецагентов — Сид (Генри Кэвилл) и Бронко (Джейк Джилленхол). Вместе им необходимо вернуть деньги любой ценой, выработав идеальную стратегию и просчитав все возможные варианты. 

Это уже третий фильм Гая Ричи с участием Эйсы Гонсалес после «Министерства неджентльменских дел» и «Источника вечной молодости». Как признается режиссер, Рейчел — это собирательный образ всех юридических умов, с которыми он встречался в своей жизни.

«Я бы согласилась на все, что бы Гай мне ни предложил. Работа с ним всегда захватывает, держит в постоянном тонусе и требует полной отдачи. Мне очень нравится, когда режиссер снова и снова подталкивает меня к росту, заставляет становиться лучше и по-настоящему верить в себя — так, как я раньше не умела. Он действительно умеет бросать мне вызов», — поделилась Эйса Гонсалес о работе с Гаем Ричи.

В картине также снялись Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Кристофер Хивью («Близнец»), Фишер Стивенс («Завтра наступит сегодня») и другие. Изначально проект назывался «Вне закона».

Продюсер фильма Айван Аткинсон ранее говорил, что фильм изначально задумывался как чистый экшн, однако «благодаря юмору и авторскому подходу Гая Ричи „Грязные деньги“ превратились в особенную историю на стыке жанров, которая не укладывается в стандартные представления о боевиках». При этом создатели «Грязных денег» последовательно уходили от жанровых клише и стереотипов.

