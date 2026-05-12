«Самый английский спор в истории»: Бенедикт Камбербатч поругался с велосипедистом в Лондоне
Spotify добавил для слушателей возможность посмотреть статистику за все время пользования сервисом
Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук
Charli XCX стала первым глобальным амбассадором бренда электроники Nothing
«Люди выбирают оригинал»: эксперт объяснил, почему россияне продолжают пользоваться сервисами Google
Показываем новый отрывок из боевика Гая Ричи «Грязные деньги» и ролик о героине Эйсы Гонсалес
Финн Вулфхард, Айо Эдебири и Брэдли Купер озвучат героев в мультфильме Пон Чжун Хо
В Москве задержали певицу Линду
Опрос: 40% россиян называют себя трудоголиками
Пресс-секретаря комитета по культуре Петербурга осудили за хранение кокаина
Atom™, Derrick May и 404.zero: фестиваль Outline объявил полную программу основной сцены
Флоренс Пью сыграет главную роль в экранизации романа «Полночная библиотека»
Рэпера Ганвеста оштрафовали на 70 тыс. рублей за пропаганду наркотиков
Сериал «Джек Ричер» продлили на пятый сезон
Эми Мадиган, Стив Бушеми и Бен Фостер снимутся в перезапуске «Секретных материалов»
Октавия Спенсер и Ханна Уоддингэм на первых кадрах сериала «Ride or Die»
В Москве закрылся ресторан «Шинок»
«Яндекс Лавка» откроет кафе в ЖК и бизнес-центрах
Синква Уоллс снимется в «Человеке завтрашнего дня» Джеймса Ганна
Россия и Пакистан упростят визовый режим между странами
Китайская компания представила первого меха-робота
«Ведомости»: более 40% песен требуют правок из-за закона о пропаганде наркотиков
«Кольца власти» вернутся с третьим сезоном в ноябре
Курьеры на электровелосипедах раздражают почти 70% россиян
Создатель «Маши и Медведя» готовит полнометражный мультфильм по франшизе
По «Миру Дикого Запада» снимут новый полнометражный фильм
Безвизовый режим с Саудовской Аравией вступил в силу
По «Форсажу» планируют выпустить сразу четыре сериала

Okko покажет финал Лиги чемпионов на стадионе в Москве

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: David Ramos/Getty Images

Okko устроит спецпоказ финала Лиги чемпионов на большом экране в Москве. Мероприятие «Прайм Стадиван» пройдет 30 мая на волейбольной арене «Динамо». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра. 

Гости смогут посмотреть матч «Арсенал» — «ПСЖ» вместе со спортивными комментаторами, представителями редакции Okko, спортсменами и звездами шоу-бизнеса. Комментировать игру на «Прайм Стадиване» будут Павел Чепурин и Денис Алхазов.

Кроме показа матча, на площадке будут работать интерактивные зоны от партнеров. В зоне «СберПрайм» посетители смогут сделать видеооткрытку с одним из футболистов финального матча и выиграть призы в автомате-хватайке. 

В зоне SberBox Max гости попробуют забить пенальти роботу-голкиперу, а в зоне «Чемпионата» — сыграть в EA Sports FC 26 на PlayStation 5, сфотографировать официальный мяч турнира и джерси финалистов.

На арене также проведут лотерею «Счастливое место»: обладатели некоторых билетов смогут получить призы от организаторов.

Бесплатные билеты на «Прайм Стадиван» доступны подписчикам «СберПрайм». Для получения билета нужно авторизоваться и зарегистрироваться на сайте «Афиши» через Сбер ID. Количество мест ограничено.

Прямая трансляция финала Лиги чемпионов начнется 30 мая, в 19.00, эксклюзивно в Okko.

Расскажите друзьям