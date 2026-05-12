Okko покажет финал Лиги чемпионов на стадионе в Москве

Okko устроит спецпоказ финала Лиги чемпионов на большом экране в Москве. Мероприятие «Прайм Стадиван» пройдет 30 мая на волейбольной арене «Динамо». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Гости смогут посмотреть матч «Арсенал» — «ПСЖ» вместе со спортивными комментаторами, представителями редакции Okko, спортсменами и звездами шоу-бизнеса. Комментировать игру на «Прайм Стадиване» будут Павел Чепурин и Денис Алхазов.
Кроме показа матча, на площадке будут работать интерактивные зоны от партнеров. В зоне «СберПрайм» посетители смогут сделать видеооткрытку с одним из футболистов финального матча и выиграть призы в автомате-хватайке.
В зоне SberBox Max гости попробуют забить пенальти роботу-голкиперу, а в зоне «Чемпионата» — сыграть в EA Sports FC 26 на PlayStation 5, сфотографировать официальный мяч турнира и джерси финалистов.
На арене также проведут лотерею «Счастливое место»: обладатели некоторых билетов смогут получить призы от организаторов.
Бесплатные билеты на «Прайм Стадиван» доступны подписчикам «СберПрайм». Для получения билета нужно авторизоваться и зарегистрироваться на сайте «Афиши» через Сбер ID. Количество мест ограничено.
Прямая трансляция финала Лиги чемпионов начнется 30 мая, в 19.00, эксклюзивно в Okko.