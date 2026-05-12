«Самый английский спор в истории»: Бенедикт Камбербатч поругался с велосипедистом в Лондоне
Spotify добавил для слушателей возможность посмотреть статистику за все время пользования сервисом
Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук
Charli XCX стала первым глобальным амбассадором бренда электроники Nothing
«Люди выбирают оригинал»: эксперт объяснил, почему россияне продолжают пользоваться сервисами Google
Показываем новый отрывок из боевика Гая Ричи «Грязные деньги» и ролик о героине Эйсы Гонсалес
Финн Вулфхард, Айо Эдебири и Брэдли Купер озвучат героев в мультфильме Пон Чжун Хо
В Москве задержали певицу Линду
Okko покажет финал Лиги чемпионов на стадионе в Москве
Опрос: 40% россиян называют себя трудоголиками
Atom™, Derrick May и 404.zero: фестиваль Outline объявил полную программу основной сцены
Флоренс Пью сыграет главную роль в экранизации романа «Полночная библиотека»
Рэпера Ганвеста оштрафовали на 70 тыс. рублей за пропаганду наркотиков
Сериал «Джек Ричер» продлили на пятый сезон
Эми Мадиган, Стив Бушеми и Бен Фостер снимутся в перезапуске «Секретных материалов»
Октавия Спенсер и Ханна Уоддингэм на первых кадрах сериала «Ride or Die»
В Москве закрылся ресторан «Шинок»
«Яндекс Лавка» откроет кафе в ЖК и бизнес-центрах
Синква Уоллс снимется в «Человеке завтрашнего дня» Джеймса Ганна
Россия и Пакистан упростят визовый режим между странами
Китайская компания представила первого меха-робота
«Ведомости»: более 40% песен требуют правок из-за закона о пропаганде наркотиков
«Кольца власти» вернутся с третьим сезоном в ноябре
Курьеры на электровелосипедах раздражают почти 70% россиян
Создатель «Маши и Медведя» готовит полнометражный мультфильм по франшизе
По «Миру Дикого Запада» снимут новый полнометражный фильм
Безвизовый режим с Саудовской Аравией вступил в силу
По «Форсажу» планируют выпустить сразу четыре сериала

Пресс-секретаря комитета по культуре Петербурга осудили за хранение кокаина

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: tingeyinjurylawfirm/Unsplash

Ленинский районный суд Петербурга вынес приговор пресс-секретарю комитета по культуре города за хранение кокаина. Об этом сообщил руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Суд установил, что 27 марта 2026 года пресс-секретарь для личного употребления хранил в пачке сигарет Camel 1,69 грамма кокаина. Пачка была у него обнаружена и изъята в ходе личного досмотра. Мужчина признал вину. Отмечается, что он получил положительную характеристику от работодателя.

Суд признал пресс-секретаря виновным по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса (незаконные приобретение и хранение наркотических средств). Ему назначили 4 года 3 месяца лишения свободы условно. У мужчины также конфисковали его iPhone 12 Pro.

Недавно на Шри-Ланке задержали 22 буддийских монахов более чем с 110 килограммами каннабиса и гашиша. Стоимость партии оценивают в 258 млн рублей. 

Расскажите друзьям