Пресс-секретаря комитета по культуре Петербурга осудили за хранение кокаина

Ленинский районный суд Петербурга вынес приговор пресс-секретарю комитета по культуре города за хранение кокаина. Об этом сообщил руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.



Суд установил, что 27 марта 2026 года пресс-секретарь для личного употребления хранил в пачке сигарет Camel 1,69 грамма кокаина. Пачка была у него обнаружена и изъята в ходе личного досмотра. Мужчина признал вину. Отмечается, что он получил положительную характеристику от работодателя.



Суд признал пресс-секретаря виновным по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса (незаконные приобретение и хранение наркотических средств). Ему назначили 4 года 3 месяца лишения свободы условно. У мужчины также конфисковали его iPhone 12 Pro.



