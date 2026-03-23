Александр Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ с 1000 голов в регулярных чемпионатах и плей-офф

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 1000-й гол. Юбилейная шайба была заброшена 23 марта в матче против «Колорадо Эвеланш» и стала 26-й для россиянина в текущем сезоне.
Тысячную шайбу Овечкин реализовал, бросив со своего излюбленного места в левом кругу вбрасывания за 5.43 до конца основного времени. Этот гол оказался ключевым для команды.
Он сравнял счет 2:2 в конце третьего периода и позволил «Кэпиталз» заработать одно очко в матче, который в итоге завершился поражением со счетом 3:2. «Жаль, что мы проиграли, но сейчас мы берем каждое очко. Всегда приятно достигать [таких рубежей], и это был важный гол», — сказал Овечкин после игры.
Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ после Уэйна Гретцки, достигшим отметки в 1000 голов в сумме регулярных сезонов и плей-офф. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» является абсолютным рекордсменом лиги по голам в регулярных чемпионатах, имея на счету 923 шайбы. На его счету также 72 гола в Кубке Стэнли.