В Италии снимут фильм о создании картины «Однажды в Америке»

Итальянские режиссеры Джузеппе Стази и Джанкарло Фонтана выпустят фильм о создании классической кинокартины «Однажды в Америке». Об этом сообщила Variety.

Проект представит компания Leone Film Group. В ее планах — рассказать предысторию гангстерской эпопеи Серджо Леоне, премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале в 1984 году.

«По сути, это история человека, который всю жизнь гнался за своей мечтой. Или, по крайней мере, того, кто потратил 15 лет на создание фильма и ничего больше не делал, пока не добился своего. И рассказана она с иронией моего отца», — поделилась Раффаэлла Леоне, дочь Серджо Леоне.

Сценарий будущей ленты напишут Стази и Фонтана вместе с Лудовикой Рампольди и Давиде Серино. Все четыре кинематографиста работали вместе над криминальным сериалом «Плохой парень» — он вышел на Prime Video.

Сюжет фильма пока держится в секрете. Известно, что действие развернется в Риме, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Париже и Каннах. Картина охватит разные временные периоды и расскажет в том числе о событиях из детства Леоне.

