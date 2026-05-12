Аарон Пол появится в третьем сезоне «Фоллаута»

Американский актер Аарон Пол присоединился к актерскому составу третьего сезона «Фоллаута» — экранизации игры о жизни в убежище после ядерной катастрофы. Об этом сообщает Deadline. Дата выхода третьего сезона пока неизвестна.
Вместе с Полом в новом сезоне также снимутся Аннабель О’Хейган («Без арендной платы») и Дейв Реджистер («Декстер: Воскрешение»), которые уже появлялись во втором сезоне «Фоллаута», выходившем с декабря 2024 по февраль 2025 года на Amazon Prime Video.
Пол уже работал с исполнительными продюсерами «Фоллаута» Джонатаном Ноланом и Лизой Джой над сериалом «Мир Дикого Запада». Кого именно сыграет актер в новом сезоне «Фоллаута», пока не раскрывается.
Пол известен зрителям прежде всего по роли Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие». За нее он трижды получил премию «Эмми»: в 2010, 2012 и 2014 годах. Среди последних работ актера — «Пепел», «Черное зеркало» и «Лучше звоните Солу».
Недавно стало известно, что по игре Fallout Shelter выйдет реалити-шоу: его заказал Amazon у Studio Lambert, стоящей за «Игрой в кальмара: Вызов». Участникам шоу предстоит проходить «все более сложные испытания, сталкиваться со стратегическими дилеммами и моральными развилками» в погоне за денежным призом.