Мишель Йео снимется в фильме «This Is My Time». Это ее первая роль на китайском за 8 лет

Мишель Йео исполнит главную роль в фильме Сюэ Бай «This Is My Time», сообщает Screen Daily. Это будет первая китайскоязычная картина в карьере актрисы почти за десять лет.
Йео сыграет 70-летнюю женщину, которая хочет взять жизнь в свои руки, после того как ее отправили в дом престарелых. Молодой тренер обнаруживает ее редкий талант к сборке кубика Рубика и превращает ее в рекордсменку и сенсацию телешоу.
Помимо Йео, в фильме снимется Лю Хаожань, известный по франшизе «Детектив из Чайнатауна». Производством занимаются гонконгская компания Media Asia и студия General Dream.
Мишель Йео — лауреатка премии «Оскар». Она получила ее в 2023 году за роль в фильме «Всё везде и сразу». Актриса не снималась в кино на китайском языке с 2018 года — тогда она снялась в картине. «Мастер Z: Наследие Ип Мана».