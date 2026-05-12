Leveldva Dvor откроет летний сезон 16 мая вечеринкой под открытым небом

16 мая в московском пространстве Leveldva Dvor пройдет дневная вечеринка на открытом воздухе с музыкой до ночи, стритфудом, чайной, пинг-понгом и батутом. Так пространство открывает летний сезон.
Вечеринка начнется в 16.00 во дворе по адресу Большая Никитская, 12 (вход из Газетного переулка). После заката событие переместится внутрь Leveldva и продолжится до 4.00.
В лайнапе — аргентинец Thomass Jackson, основатели Leveldva — дуэт Geju, только что вернувшийся из Африки, диджей, музыкант и ударник группы «Труд» Ildar Iksanov, а также резидентка лейбла Leveldva Music Kuma. Выступит секретный артист, чье имя пока не раскрывается.
За кухню будет отвечать команда ресторана Ugolek во главе с бренд-шефом Георгием Трояном («Северяне») и шеф-поваром Сергеем Лобачевым. Отдельно будет работать чайная зона.