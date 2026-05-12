Фелисити Джонс сыграет Агату Кристи в фильме «Eleven Missing Days»

Фелисити Джонс («Сны поездов») снимется вместе с Венсаном Касселем в детективе « Eleven Missing Days». Фильм будет основан на реальной истории таинственного исчезновения британской писательницы, пишет Deadline.
«В декабре 1926 года на пике своей славы Агата Кристи попала на первые полосы газет, когда исчезла при странных обстоятельствах из своего дома. В этом детективном романе, где жизнь подражает искусству, расследуется ее исчезновение, странным образом напоминающее роман Агаты Кристи, где каждый в ее жизни становится подозреваемым», — говорится в синопсисе.
Джонс сыграет Агату Кристи, а Кассель — бельгийского детектива полиции в отставке, что перекликается с образом Эркюля Пуаро, знаменитого персонажа Агаты Кристи. В картине также снимутся Николь Элизабет Бергер («Все сразу») и Оливер Тревена («Ущелье»).
Режиссером ленты выступит Берти Эллвуд («Уроки химии»). Сценарий написал Эрнесто Форонда («Завтра повезет больше») по книге «Агата Кристи и одиннадцать пропавших дней» исследователя творчества Кристи Джареда Кейда. Фильм находится на стадии подготовки к производству, съемки планируют начать этим летом в Великобритании.
В декабре 1926 года Агата Кристи исчезла на 11 дней. Ее нашли в отеле, и она утверждала, что не помнит, как там оказалась. Авторы фильма напоминают, что исчезновение писательницы привлекло внимание общественности, а в поиски были вовлечены ведущие политики и писатели, в том числе Артур Конан Дойл.
Ходили многочисленные слухи о том, что случилось с автором детективов, и до сих пор это остается загадкой. Одни объясняют ее исчезновение потерей памяти в результате автомобильной аварии, другие указывают на возможное состояние фуги, вызванное травмой или депрессией.