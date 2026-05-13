В Подмосковье стобалльникам ЕГЭ выплатят по 100 тыс. рублей

В Московской области выпускникам, набравшим 100 баллов сразу по двум и более предметам ЕГЭ, выплатят 100 тыс. рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.
По его словам, основной период ЕГЭ стартует 1 июня и продлится до 9 июля. Для поддержки талантливых школьников в регионе действует система поощрений за высокие результаты экзаменов.
Кроме того, денежные выплаты предусмотрены и для педагогов. Учителя, подготовившие двух и более стобалльников, получат по 150 тыс. рублей.
Брынцалов отметил, что в 2025 году в Подмосковье 31 выпускник набрал максимальные баллы сразу по нескольким предметам. Двое школьников получили по 300 баллов, еще 29 человек — по 200 баллов.