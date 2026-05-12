Вики Крипс и Руни Мара станут подругами в драме «В поисках любви»

Звезда сериала «Монстр» Вики Крипс и американская актриса Руни Мара, известная по фильму «Кэрол», снимутся в картине «В поисках любви» («Quest For Love»). Об этом сообщил Deadline.
Действие ленты развернется в Париже. В центре истории будет Марис — женщина, которая «балансирует на грани подрыва устоев и насилия». Эта неоднозначная личность пытается осознать свою способность любить через отношения с сыном.
Роль Марис в драме достанется Маре. Крипс сыграет Алекс — давнюю подругу Марис. Согласно описанию фильма, перед главной героиней встанет выбор между материнским инстинктом и внезапной романтической одержимостью.
Режиссером и сценаристкой фильма выступит Антония Кэмпбелл‑Хьюз. Продюсерами будут Макдара Келлехер и Джон Кевилл из Wild Atlantic Pictures. Руни Мара выступит исполнительным продюсером. Премьера ленты запланирована на 2027 год.