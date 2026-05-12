LEGO анонсировала самый большой набор по «Властелину колец»

Компания LEGO выпустит самый большой набор по франшизе «Властелин колец». Об этом сообщили на сайте конструктора.
Поклонники творчества Дж. Р.Р.Толкина смогут собрать копию Минас Тирит — легендарной крепости Гондора, где был коронован Арагорн. Она будет высотой более 59 см, шириной 62 см и глубиной 37 см.
В набор войдут 8278 деталей, в том числе 10 мини-фигурок, включая Гэндальфа Беллого, Арагорна, Фарамира, Арвен. В комплект включат также различные аксессуары, такие как гондорские шлемы, щиты и корону для короля.
«Минас Тирит» будет одним из наиболее крупных наборов LEGO за всю историю. Стоимость конструктора составит 649,99 доллара. Новинка поступит в продажу 1 июня для участников программы LEGO Insiders, а 4 июня — для всех остальных.
Первые покупатели получат в подарок к заказу набор LEGO Icons «Властелин колец: Гронд». Он позволяет собрать таран с голвоой волка, который использовала армия Саурона во время битвы на Пеленнорских полях.
Новый набор представят по случаю 25-летия выхода первого фильма оригинальной трилогии Питера Джексона — «Властелин колец: Братство кольца». «Минас Тирит» дополнит ранее выпущенные конструкторы «Ривенделл», «Шир», «Барад-дур» и другие.
Третий сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» выйдет на экраны 11 ноября. В сети уже опубликовали кадр с Сауроном в исполнении Чарли Викерса.