LEGO анонсировала самый большой набор по «Властелину колец»

Афиша Daily
Фото: LEGO

Компания LEGO выпустит самый большой набор по франшизе «Властелин колец». Об этом сообщили на сайте конструктора.

Поклонники творчества Дж. Р.Р.Толкина смогут собрать копию Минас Тирит — легендарной крепости Гондора, где был коронован Арагорн. Она будет высотой более 59 см, шириной 62 см и глубиной 37 см.

В набор войдут 8278 деталей, в том числе 10 мини-фигурок, включая Гэндальфа Беллого, Арагорна, Фарамира, Арвен. В комплект включат также различные аксессуары, такие как гондорские шлемы, щиты и корону для короля.

«Минас Тирит» будет одним из наиболее крупных наборов LEGO за всю историю. Стоимость конструктора составит 649,99 доллара. Новинка поступит в продажу 1 июня для участников программы LEGO Insiders, а 4 июня — для всех остальных.

Первые покупатели получат в подарок к заказу набор LEGO Icons «Властелин колец: Гронд». Он позволяет собрать таран с голвоой волка, который использовала армия Саурона во время битвы на Пеленнорских полях.

Новый набор представят по случаю 25-летия выхода первого фильма оригинальной трилогии Питера Джексона — «Властелин колец: Братство кольца». «Минас Тирит» дополнит ранее выпущенные конструкторы «Ривенделл», «Шир», «Барад-дур» и другие.

Третий сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» выйдет на экраны 11 ноября. В сети уже опубликовали кадр с Сауроном в исполнении Чарли Викерса. 

